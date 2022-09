VIDEO – Spalletti contro Auriemma: “Quando ho litigato con tutti?”

Al termine della partita tra Napoli e Spezia, in conferenza stampa Luciano Spalletti ha avuto un lungo battibecco con il giornalista Raffaele Auriemma. Il cronista, che avrebbe dovuto fare l’ultima domanda della conferenza, è stato subito bloccato dall’allenatore che gli ha chiesto spiegazioni su frasi pronunciate in passato che non sono mai piaciute al tecnico del Napoli.

Spalletti Auriemma Conferenza

Spalletti contro Auriemma: le parole del tecnico

La conferenza stampa di Luciano Spalletti è terminata proprio con l’alterco tra il tecnico e Raffaele Auriemma.

“Quando ho litigato con lo spogliatoio? La prossima volta le porto l’audio, mi risponde? Quando avrei litigato con lo spogliatoio e stavo sulle scatole sui giocatori? È da un anno e mezzo che parla di me e non ho mai avuto il piacere di conoscerla. Dovrebbe farsi vedere qualche volta. A me dispiace quando mi sento dire che ho litigato con lo spogliatoio o con qualcuno quando non è vero. Se è un equivoco lo risolveremo: le invierò l’audio e lo scritto di quanto ha detto. Mi dia li suo numero di telefono così si ha possibilità di mettere a posto questa questione”.