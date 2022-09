Espulso contro la Sampdoria: Leao salta il Napoli

Rafael Leao salta il Napoli per squalifica. Il campione portoghese, che sta facendo la differenza anche in questo inizio di stagione con il Milan, si è visto sventolare il cartellino rosso dall’arbitro Fabbri per doppia ammonizione. L’attaccante rossonero, che anche stasera è entrato nell’azione del gol del vantaggio rossonero di Messias con l’assist per l’1-0, salterà il big match di domenica prossima contro il Napoli, a San Siro.

Rafael Leao

Milan, espulso Leao: salta il Napoli

La prima ammonizione di Rafael Leao è avvenuta per un’entrata molto decisa sull’avversario. Nessuna protesta per il portoghese che, invece, sul secondo giallo ha chiesto spiegazioni all’arbitro. La seconda ammonizione, che poi ha portato all’espusione, è stata causata da un tentativo di rovesciata di Leao che ha colpito la testa di Ferrari anziché il pallone, causando anche la fuoriuscita di sangue dalla testa del difensore.

Buona notizia per il Napoli di Luciano Spalletti, dunque, che domenica prossima avrà una spina nel fianco in meno da controllare.