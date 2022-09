Retroscena sulla trattativa Kvara-Napoli: Giuntoli lo ha svelato in diretta

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Ogni gara è molto importante, l’anno scorso abbiamo perso contro lo Spezia e dobbiamo stare attenti”.

“Kvara? Sapevamo delle sue qualità, ci speravamo di prenderlo e ci siamo riusciti. Non ci aspettavamo questo inizio, ma ci speravamo”.

“Retroscena sulla trattativa? Aveva richieste molto importanti, purtroppo con lo scoppio della guerra le condizioni sono state inferiori e l’abbiamo preso in inverno”.

Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Come arrivano le due squadre al match

Dopo la roboante vittoria per 4 a 1 contro il Liverpool in Champions League, il Napoli vorrà confermare il proprio stato di forma in campionato contro lo Spezia. L’obiettivo degli azzurri sarà sicuramente quello di provare a vincere per scavalcare momentaneamente in classifica Atalanta e Milan e balzare così in vetta alla classifica di Serie A. Sono 11 i punti conquistati fin qui dal Napoli, frutto di tre vittorie e due pareggi. Se l’1 a 1 in casa contro il Lecce aveva generato qualche perplessità, gli uomini di Spalletti hanno smentito subito ogni dubbio battendo la Lazio all’Olimpico.

Lo Spezia, fin qui, ha invece conquistato 5 punti in altrettante partite, frutto della vittoria dell’esordio contro l’Empoli e dei pareggi con Sassuolo e Bologna. Pesano le sconfitte esterne contro Inter e Juventus. Fino a questo momento della stagione, infatti, lo Spezia non ha mai fatto punti fuori dalle mure amiche, né è riuscito a segnare un gol lontano dal Picco.