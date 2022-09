LIVE – Spalletti: “L’obiettivo è vincere con tutti: c’è una cosa che fa la differenza”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sta parlando in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo Spezia. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli-Liverpool vale quanto Napoli-Spezia? L’obiettivo è avere una concentrazione corretta sempre, non solo sul nome dell’avversario. L’obiettivo è vincere le partite, al di là di come si chiama l’avversario. Saper vincere una gara, anche se prestigiosa, significa far bene le cose per 100 minuti. Per scrivere pagine importanti, per avere ambizioni tipo quella del quarto posto, che è un risultato ambizioso per il nostro campionato, significa dover fare le cose corrette in qualsiasi tipo di gara ci si ritrovi a giocare nel corso del cammino. È questo che fa la differenza”.

“Le condizioni di Osimhen? Mi attengo alla nota ufficiale; dispiace molto, ma chiaramente è un qualcosa che può capitare e bisogna metterlo in preventivo. Abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori sono i candidati a sostituirlo: sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così nelle gare ravvicinate: bisogna prendersi tutto il tempo per giocare e acquisire minutaggio, ma stanno bene entrambi”.

Napoli-Spezia: turnover per Spalletti?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in occasione della sfida di domani, il tecnico di Certaldo pare intenzionato a cambiare un uomo per reparto in modo da dare riposo a chi è stato impegnato maggiormente in questo avvio di stagione.

Sembra che Spalletti voglia dare spazio e Juan Jesus che non ha ancora visto il campo da inizio stagione. Il brasiliano è pronto a sostituire Kim. A centrocampo, dovrebbe rifiatare Anguissa e Ndombele è l’indiziato numero uno per sostituirlo. In attacco, la scelta è forzata; Osimhen non sarà della partita a causa dell’affaticamento muscolare accusato contro il Liverpool e dovrebbe lasciar posto a Giovanni Simeone reduce dal primo gol in maglia azzurra proprio contro i Reds.

La probabile formazione:

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti