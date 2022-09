Paganini si scaglia contro Spalletti: “Non doveva farlo”

Ha creato non poche polemiche l’atteggiamento assunto da Luciano Spalletti nel momento subito successivo alla rete di Giacomo Raspadori, che ha consegnato vittoria e tre punti al Napoli nella gara di oggi pomeriggio contro lo Spezia di Luca Gotti.

Un momento di assoluta euforia ma anche di animi caldissimi, con l’allenatore toscano che si è lasciato andare in un’esultanza tutt’altro che pacata non solo nei confronti della sua panchina ma anche e soprattutto verso la postazione occupata dagli spezzini. Infatti, dopo la rete dell’ex Sassuolo che ha sbloccato uno 0 a 0 che sembrava oramai impresso, le telecamere hanno beccato Luciano Spalletti esultare platealmente contro Luca Gotti, il suo staff e gli altri giocatori in panchina.

Paolo Paganini Spalletti

Secondi di furore svolti ovviamente sotto gli occhi del IV uomo Valerio Marini di Roma 1, il quale ha segnalato il tutto a Massimiliano Irrati di Pistoia, che non ci ha pensato troppo prima di sventolare il secondo giallo al tecnico ex Roma e Inter, poc’anzi già ammonito per proteste causa perdite di tempo avversarie. In seguito rosso esposto anche Fabrizio Lorieri, il preparatore dei portieri degli ospiti, per reazione.

Scene viste e commentate dagli addetti ai lavori, che si sono divisi fra chi sostiene Luciano Spalletti e critica gli spezzini per avere iniziato il tutto, e chi invece, indica l’allenatore ex Roma e Inter, in quanto reo di avere esagerato nei modi. Fra tutti vi è Paolo Paganini, inviato e telecronista di Rai Sport, che sul suo profilo Twitter ha fatto sapere di non avere gradito l’atteggiamento del tecnico di Certaldo.

“Ho espresso solidarietà a Spalletti per i fatti di Firenze che lo hanno colpito, ma oggi, dopo Napoli-Spezia non ho capito la sua esultanza scomposta contro la panchina avversaria. Spezia è sempre stata la sua seconda casa. Ci vuole rispetto”.