Milan-Napoli senza Leao e Osimhen: Pioli punge Spalletti

Il Milan vince in trasferta a Genova contro la Sampdoria, con un gol di Messias e di Giroud, intervallato dal momentaneo pareggio di Djuricic. La nota stonata della serata rossonera riguarda Rafael Leao, che è stato espulso per dopppia ammonizione e sarà assente nella sfida di domenica prossima contro il Napoli.

Pioli Milan

Pioli: “Leao espulso? Ci perdiamo più noi che il Napoli con Osimhen”

Al termine della partita di Marassi, Stefano Pioli ha parlato dell’assenza di Leao contro il Napoli, paragonandola a quella di Victor Osimhen. Due grandissimi assenti, dunque, nella sfida di domenica prossima.

Pioli a SKY – “Credo che Napoli e Milan perdano tanto con Leao e Osimhen. Credo che possiamo perderci di più noi perché è probabile che non ci sia neppure Rebic. E in quel caso sarebbe diverso. Ora abbiamo giocato più di 50 minuti in 10, poi ci sarà la Champions League e solo dopo cercheremo di fare il meglio per preparare la partita contro il Napoli. Rafa Leao sta diventando determinante, ma poi lavoreremo per trovare delle nuove idee per la sfida di domenica”.

Pioli a DAZN – “Leao ha commesso un’ingenuità sulla seconda ammonizione. Ma può capitare, ha complicato una partita che era già molto difficile. La settimana è stata molto impegnativa ma la prossima sarà comunque molto complessa, tra Dinamo Zagabria e Napoli”.