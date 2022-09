Mario Rui: “Fatica con le piccole? La soluzione è molto semplice”

Mario Rui, difensore del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Mario Rui (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Fisicamente la squadra sta dimostrando di stare bene. Sappiamo che sarà una gara difficile come negli ultimi anni qui nel nostro stadio. Dobbiamo fare del nostro meglio. Se non si vince oggi, la vittoria di mercoledì non avrà importanza. L’importante è dare continuità alle prestazioni e ai risultati”.

“Ormai non ci sono partite semplici, anche se non giochiamo sempre contro le big. Ogni partita ha le sue difficoltà”.

Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Come arrivano le due squadre al match

Dopo la roboante vittoria per 4 a 1 contro il Liverpool in Champions League, il Napoli vorrà confermare il proprio stato di forma in campionato contro lo Spezia. L’obiettivo degli azzurri sarà sicuramente quello di provare a vincere per scavalcare momentaneamente in classifica Atalanta e Milan e balzare così in vetta alla classifica di Serie A. Sono 11 i punti conquistati fin qui dal Napoli, frutto di tre vittorie e due pareggi. Se l’1 a 1 in casa contro il Lecce aveva generato qualche perplessità, gli uomini di Spalletti hanno smentito subito ogni dubbio battendo la Lazio all’Olimpico.

Lo Spezia, fin qui, ha invece conquistato 5 punti in altrettante partite, frutto della vittoria dell’esordio contro l’Empoli e dei pareggi con Sassuolo e Bologna. Pesano le sconfitte esterne contro Inter e Juventus. Fino a questo momento della stagione, infatti, lo Spezia non ha mai fatto punti fuori dalle mure amiche, né è riuscito a segnare un gol lontano dal Picco.