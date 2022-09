Spezia, Gotti: “Oggi vorrei vedere una cosa contro il Napoli”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato prima del calcio d’inizio di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Gotti (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

“Oggi cambiamo qualcosa? Non è una questione di sistema di gioco, è una questione di compiti e funzioni che i ragazzi devono mettere in pratica in campo. Non cambiando tanto come formazione, cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci possa aiutare oggi”.

“Il Napoli fa il suo campionato, lo Spezia deve fare lo stesso. Vorrei vedere un altro passo in avanti, un miglioramento dal punto di vista delle idee collettive; vorrei che anche contro un avversario così forte utilizzassimo le nostre qualità”.

“Ampadu? Senza caricarlo di troppe responsabilità, perché la sua stagione per ora è stata di partite amichevoli, è un ottimo giocatore. L’ho già allenato, è un ottimo profilo e può aiutarci tanto”.

Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Come arrivano le due squadre al match

Dopo la roboante vittoria per 4 a 1 contro il Liverpool in Champions League, il Napoli vorrà confermare il proprio stato di forma in campionato contro lo Spezia. L’obiettivo degli azzurri sarà sicuramente quello di provare a vincere per scavalcare momentaneamente in classifica Atalanta e Milan e balzare così in vetta alla classifica di Serie A. Sono 11 i punti conquistati fin qui dal Napoli, frutto di tre vittorie e due pareggi. Se l’1 a 1 in casa contro il Lecce aveva generato qualche perplessità, gli uomini di Spalletti hanno smentito subito ogni dubbio battendo la Lazio all’Olimpico.

Lo Spezia, fin qui, ha invece conquistato 5 punti in altrettante partite, frutto della vittoria dell’esordio contro l’Empoli e dei pareggi con Sassuolo e Bologna. Pesano le sconfitte esterne contro Inter e Juventus. Fino a questo momento della stagione, infatti, lo Spezia non ha mai fatto punti fuori dalle mure amiche, né è riuscito a segnare un gol lontano dal Picco.