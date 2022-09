FOTO – Raspadori segna il primo gol con il Napoli: il gesto di Mertens

Giacomo Raspadori ha segnato il primo gol con la maglia del Napoli. Il giovanissimo attaccante azzurro, arrivato in estate per sostituire Dries Mertens è iniziato ad entrare negli schemi azzurri sin da subito ma fino a questo momento non era ancora riuscito ad incidere.

Complice anche una forma fisica non perfetta, Raspadori ha dovuto lavorare molto per mettersi alla pari dei compagni e oggi contro lo Spezia è partito per la prima volta titolare da prima punta, al posto dell’infortunato Osimhen e ha trovato la prima gioia in maglia azzurra di fronte ai nuovi tifosi.

Raspadori Napoli

Gol di Raspadori: il messaggio di Mertens

Il gol di Raspadori ha deciso Napoli Spezia. La partita è stata risolta all’ultimo respiro dalla prima zampata vincente dell’ex attaccante del Sassuolo che oggi ha disputato 90 minuti di buona qualità. Il suo gol è stato accolto con grande gioia sia da tutti i tifosi che dalla panchina del Napoli, con tutti i calciatori che alla fine sono andati ad abbracciarlo e per mostrare tutta la felicità per il compagno e per i 3 punti.

Ma è arrivato anche un bellissimo messaggio di Mertens a Raspadori dopo il primo gol in maglia Napoli. Sotto al post Instagram pubblicato dal numero 81 azzurro, è puntualmente arrivato il messaggio di complimenti di ‘Ciro’ Mertens.

“Sapevo che facevi gol. Complimenti amico mio”