Vince in Europa League ma non va avanti: ancora polemiche di Sarri su Lazio-Napoli!

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara dell’Olimpico vinta in Europa League dalla sua Lazio contro gli olandesi del Feyenoord per 4-2, Maurizio Sarri è tornato a parlare degli episodi arbitrali accaduti sabato sera contro il Napoli di Luciano Spalletti, gara diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

Dopo aver analizzato il corso della partita, alla domanda se gli fosse passata la rabbia di sabato sera, il tecnico ex Napoli ha ammesso di non avere smaltito ancora quanto successo nel corso della partita contro gli azzurri. “Provo ancora rabbia, quello che ho detto nel post-gara lo pensavo e tutt’ora lo penso ancora. Ero abbastanza lucido seppur deluso per il risultato della partita”.

FOTO: Getty – Lazio Napoli

Insomma, un Maurizio Sarri ancora al veleno dopo i fatti di quasi una settimana fa. Restano per lui e per tutto il mondo Lazio negli occhi gli episodi arbitrali che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni, ovvero il contatto alquanto flebile tra Kim e Luis Alberto in occasione del gol del pari del Napoli e il braccio largo di Mario Rui, in area napoletana, su Manuel Lazzari.

Episodi roventi, al punto che oggi pomeriggio la Curva Nord, la parte più ardente del tifo laziale, ha pubblicato un comunicato ufficiale in segno di protesta e presa di posizione contro “questi giochetti”.