Pinamonti: “Lo faccio prima di ogni partita”, c’entra il Napoli!

Andrea Pinamonti, attaccante appena acquistato dal Sassuolo, si è raccontato in un’intervista ai canali social della Lega Serie A nella quale ha ricordato anche il match tra Empoli e Napoli dello scorso anno, terminato con la vittoria in rimonta dei toscani per 3-2.

FOTO: GETTY- Pinamonti-Sassuolo

L’attaccante classe 1999 ha dichiarato: “Ho vissuto tanti bellissimi momenti. Il più recente, l’anno scorso, la doppietta e la rimonta col Napoli. Uno di quei giorni che ricorderò a lungo. Prima di ogni partita mi riguardo i video di quella partita là, ogni volta che guardo il video mi vengono i brividi e mi carico in vista della gara successiva“

Poi sulla stagione con il club toscano: “La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me perché venivo da un anno in cui non avevo praticamente mai giocato con l’Inter, di conseguenza avevo bisogno di sentirmi importante in un gruppo. La scelta di Empoli è stata la migliore che abbia fatto finora perché mi ha permesso di mettermi in mostra e di far vedere ciò che so fa. Mi ha dato anche una spinta per il prosieguo della mia carriera“.

Mattia Maietta