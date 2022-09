Napoli primo e Spezia ultimo: il curioso dato in vista della sfida

L’inizio di campionato del Napoli ha mostrato una squadra dal grande potenziale offensivo, in grado di rendersi pericolosa in qualsiasi momento del match. Le giocate degli uomini offensivi di mister Spalletti consentono agli azzurri di occupare la prima posizione tra i club di Serie A in una speciale classifica: quella delle conclusioni tentate.

FOTO: GETTY- Napoli

Opta Sports, società di elaborazione di dati sportivi, ha infatti rivelato che il Napoli è la squadra di Serie A ad aver tentato il maggior numero di conclusioni verso lo specchio della porta, ben 98. Al contrario invece, lo Spezia occupa l’ultima posizione di questa speciale classifica, con soli 42 tiri effettuati.

Proprio i liguri affronteranno il Napoli nel prossimo match di campionato, in programma domani alle ore 15 al “Maradona”. Gli azzurri saranno chiamati a confermarsi dopo la convincente vittoria in casa della Lazio e l’esaltante successo contro il Liverpool. Lo Spezia però, non è da sottovalutare; negli ultimi due campionati è sempre tornato da Napoli con l’intera posta in palio.

Mattia Maietta