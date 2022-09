Home » News Calcio Napoli » Tutti pazzi per Kvaratskhelia: premio speciale per il georgiano!

La nuova stagione del Napoli, dopo un mercato di rifondazione della rosa, è cominciata con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 apparizioni ufficiali. Il buon avvio degli azzurri ha come protagonista indiscusso Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano arrivato durante la sessione di mercato appena conclusasi.

FOTO: GETTY – Kvaratskhelia-Napoli

A testimonianza del suo straripante impatto sul campionato, il talentino georgiano è stato nominato, dalla Lega Serie A, come“ Player of the Month” del mese di Agosto. Kvaratskhelia, che ha messo a referto ben 4 gol e 2 assist nelle prime 5 giornate, ha vinto il premio a discapito di nomi importanti, quali Dybala, Vlahovic, Lautaro Martinez e Teun Koopmeiners.

L‘esterno classe 2001, anche quando non ha timbrato il cartellino, si è reso protagonista con giocate di assoluto spessore, che hanno conquistato il cuore dei tifosi azzurri. Al momento, il suo nome è quello più chiacchierato tra gli addetti ai lavori.

A questo punto, Kvaratskhelia avrà l’arduo compito di confermarsi partita dopo partita; nonostante lo scetticismo iniziale, è già una pedina fondamentale dello scacchiere di mister Spalletti.

Mattia Maietta