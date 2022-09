Simeone emoziona ancora: “Ho realizzato il mio sogno. Devo ringraziare i tifosi del Napoli”

Dei 4 gol siglati nella prima notte di Champions dagli uomini di Luciano Spalletti, quello che più rimarrà impresso nel cuore e nelle menti dei tifosi napoletani che erano al Maradona e quelli che erano davanti alla tv è sicuramente il gol del Cholito Simeone, simbolo di rivalsa, voglia e determinazione tipica degli argentini, che si sa qui da queste parti hanno una marcia in più… Il tutto rappresentato alla grande dalla commovente storia del suo tatuaggio sul polso, una notte da sogno per l’ex Verona!

FOTO: Getty – Simeone esordio Champions League

Il Cholito in lacrime, è stato protagonista di un’intervista toccante ai microfoni di Amazon Prime Video, nella quale ha esternato tutta l’emozione del momento. Inoltre, tramite un post su Instagram ha raccontato le emozioni a caldo del suo primo gol nella competizione europea, sottolineando il sostegno dei tifosi del Napoli, della sua famiglia e di tutte le persone a lui vicine che lo hanno aiutato a raggiungere questo traguardo:

FOTO: Getty – Simeone Napoli

“A volte nella vita uno cerca o sogna qualcosa. Qualcosa che a me ci è voluto molto tempo e lavoro. IO CE L’HO FATTA. Lungo il cammino ho trovato una montagna russa di emozioni, momenti incredibili e altri davvero molto difficili. Ma solo una cosa mi ha spinto ad andare avanti: quel sogno. Oggi vorrei essere un esempio per farvi sapere che, se combatti e se credi nei tuoi sogni, tutto è possibile! Potrebbe volerci del tempo, ma vi assicuro che ne vale la pena!!! Questo sogno è diventato realtà e lo difenderò con tutto quello che ho. Grazie mille a tutta la mia famiglia, amici e alle persone che mi vogliono bene e mi aiutano ogni giorno a migliorare. E, ovviamente, ringrazio i tifosi del Napoli, che mi sostengono dal primo minuto in cui sono arrivato qui”.

Giuseppe Esposito