Home » News Calcio Napoli » Meret: “Non è stata un’estate facile per me, ma ora mi godo il momento”

Durante il post-partita di Napoli-Liverpool, match portato a casa dagli uomini di mister Luciano Spalletti con un esaltante 4-1, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’estremo difensore degli azzurri: Alex Meret. Nonostante il continuo susseguirsi delle voci di mercato, il secondo portiere della nazionale ha dimostrato questa sera e, in generale, durante tutta questa prima parte di stagione di meritare il posto da titolare.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Alex Meret of SSC Napoli catches the ball while under pressure from Darwin Nunez of Liverpool during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 07, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito le dichiarazioni del portiere italiano:

“C’è tanto orgoglio e grande soddisfazione, il lavoro paga. L’estate non è stata facile perché è stata piena di voci per me, ma ho sempre pensato a fare il meglio e questa è una notte magica. Il pubblico ci ha sempre spinti per tre punti importanti, contro una grandissima squadra. Ci eravamo preparati ad attaccare gli spazi che ci avrebbero lasciati e siamo stati bravi, avremmo potuto fare ancora più gol, già alla prossima partita dobbiamo ritrovare questo tipo di prestazione. Le ambizioni sono alte già dal ritiro, abbiamo cambiato diversi elementi e chi è arrivato è altrettanto forte e ci sta dando mano. C’è stato un piccolo periodo di pareggi ma sappiamo di poter vincere contro chiunque”.

Giuseppe Esposito