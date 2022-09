Decisioni arbitrali contestate contro il Napoli, comunicato dei tifosi della Lazio: “Con noi non si scherza!”

È passata quasi una settimana da Lazio–Napoli, gara terminata 1-2 in favore degli azzurri di Luciano Spalletti, ma proseguono le polemiche dei laziali dopo gli episodi arbitrali che hanno coinvolto il fischietto Simone Sozza della sezione di Seregno.

Il mancato rigore fischiato a Manuel Lazzari in occasione del contatto con Mario Rui sull’1-2 e il contatto Kim-Luis Alberto in occasione dell’1-1 partenopeo, sono stati gli episodi infuocati che hanno mandato su tutte le furie l’ambiente capitolino, con Maurizio Sarri che non le ha mandate di certo a dire nel post-gara. Il clima infuocato però non ha portato a nulla, anzi, perché sulle dichiarazioni del tecnico toscano la FIGC ha aperto un’indagine, mentre Danilo Cataldi addirittura si è visto infliggere la squalifica causa frasi blasfeme.

FOTO: Getty – Lazio Napoli

Le gocce che hanno fatto traboccare il vaso quindi, soprattutto sponda laziali, con gli ultras della Curva Nord – parte più calda del tifo – che nella giornata di oggi hanno alzato la voce tramite un comunicato apparso sui propri canali ufficiali: “Se qualcuno, tra dirigenti federali, arbitri e signori “cari” del palazzo si fosse messo in testa di colpire e penalizzare la Lazio, dovrà inevitabilmente rivedere i propri piani. Con la Curva Nord non si scherza, con i tifosi laziali questi giochetti non funzionano” – si legge in una prima parte del comunicato -. Che prosegue: “Quello che è successo contro il Napoli, con il successivo deferimento di Sarri e la squalifica di Cataldi, non sono certo decisioni casuali e non saranno sicuramente le ultime” – si continua poi a scorrere -. “Essere odiati per noi è e sarò sempre una medaglia gigante sul petto” – scrivono ancora, per poi concludere: “Noi il nostro campionato lo vogliamo giocare, ad armi pari. Poi sarà il campo a parlare e non gli arbitri. Il ruggito della Nord sarà il tuo motore. Avanti Lazio”.

Insomma atmosfera ancora più che calda dopo la gara di sabato sera, nel frattempo il Napoli di mister Spalletti ha già voltato pagina, incassando tre punti importanti e giocando una partita super ieri sera in Champions League contro il Liverpool, mentre gli uomini dell’ex allenatore Sarri stasera giocheranno la prima giornata di Europa League ospitando in casa gli olandesi del Feyenoord. E chissà che qualche strascico della sconfitta di sabato sera non si faccia sentire.