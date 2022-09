Infortunio Osimhen, il nigeriano tranquillizza tutti: lo ha detto dopo la gara

È stata una serata praticamente perfetta quella di ieri per il Napoli. Gli azzurri hanno infatti trionfato con un incredibile 4-1 ai danni del Liverpool, dominando la gara contro i vice campioni d’Europa.

Unica nota stonata della serata è stata però l’infortunio di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano, il quale già era stato in dubbio fino all’ultimo prima della gara, ha lasciato il campo anzitempo a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Foto: Getty Images- Osimhen

Osimhen ci ha però tenuto a tranquillizzare tutti al termine della gara, parlando ai microfoni di Oma Sports Tv. Di seguito quanto riportato:

L’infortunio: “Non penso che sia particolarmente grave, farò delle visite ma ho delle sensazioni positive. In ogni caso questo è il calcio, devo andare avanti. Ho ricevuto molti messaggi e voglio ringraziare chi ci tiene a me. Voglio tornare presto e fare del mio meglio per aiutare la squadra“.

Il quasi assist a Kvaratskhelia: “Ho pensato che potevo tirare ma lui era in una posizione migliore rispetto alla mia. Voglio segnare ma è bello anche fare assist, non rimpiango la mia decisione”.

Battere il Liverpool: “È un risultato enorme, ma ci sono altre squadre forti quindi dobbiamo sempre pensare a fare il nostro meglio“.

Traguardo di gol in Champions: “Non ce l’ho, voglio far bene sia in Champions, sia in campionato, fare tanti gol e aiutare la squadra”.

Esperienza a Napoli: “Ovviamente sono felice, sento grande affetto per me. Restare qui è stata la decisione giusta”.