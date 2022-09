Disordini dei tifosi del Liverpool a Napoli: è accaduto a Via Marina dopo la gara

Fra Napoli e Liverpool si è visto un meraviglioso spettacolo in campo, con gli azzurri che hanno trionfato per 4-1 in una notte dal sapore magico. La gara era però attenzionata non solo per l’aspetto campo, ma anche per possibili scontri fra tifosi all’esterno dello stadio, temuti da entrambe le fazioni.

Lato Napoli, infatti, tante sono state le misure di sicurezza per permettere ai tifosi Reds di arrivare allo stadio in tranquillità, mentre invece la società inglese ha diramato una serie di comunicati con delle raccomandazioni nei confronti dei loro supporter che hanno fatto discutere per l’eccessivo timore che lasciavano trasparire della mancanza di sicurezza della città di Napoli.

Scontri a Via Marina

Aggressioni hooligans a Via Marina: il racconto

Ad essersi resi protagonisti, sono stati, però, i tifosi del Liverpool, i quali hanno provocato disordini in particolare nella zona di Via Marina. Come testimoniano alcune immagini che girano sul web, alcuni tifosi Reds hanno infatti stanziato la via per aggredire i passanti con mazze, bastoni e sedie.

Hanno inoltre provato a “placcare” gli scooter di passaggio e riuscendone ad atterrare uno. L’intervento della Polizia ha evitato che la situazione degenerasse, mettendo in fuga i facinorosi.

Anche fuori dallo stadio la situazione non è stata totalmente tranquilla, con un breve momento di colluttazione fra gli hooligans inglesi e gli ultras del Napoli. Anche qui, il rapido intervento delle forze dell’ordine ha evitato qualsiasi tipo di danno.