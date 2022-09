“L’ho fatto al suo esordio”: l’agente di Zerbin non si trattiene!

L’esordio stagionale in Champions degli uomini di mister Spalletti ha visto il Napoli trionfare per 4-1 contro il Liverpool, visto il grande vantaggio, il mister di Certaldo ha inserito al dodicesimo del secondo tempo Alessio Zerbin, l’esterno italiano, subentrato a Kvicha Kvaratskhelia, ha approcciato alla grande il match nonostante si trattasse per lui dell’esordio assoluto in una competizione europea.

Lo stesso Zerbin ha ricordato questo evento con un post su Instagram, intitolandolo “Notti magiche”.

In seguito al debutto del suo assistito nella massima competizione europea, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, Furio Valcareggi, agente di Zerbin.

FOTO: Getty – Zerbin Napoli Liverpool

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È entrato con grande voglia, ha un motore fantastico, non è rapido ma veloce e se scappa non lo prendi più. Avevo le lacrime agli occhi per il suo esordio, mi sono commosso. Spalletti crede in lui e Zerbin lo ha ripagato con una buona prestazione”.

Valcareggi ha evidenziato la buona considerazione di Spalletti nei confronti del suo assistito. Spalletti lo ha osservato durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, lo ha provato in diverse posizioni e ha ritenuto valido il suo apporto alla squadra, non a caso, durante questa primissima parte di stagione è stato impiegato dal mister, specialmente a partita in corso, collezionando un totale di 60 minuti tra Champions e Serie A.

Giuseppe Esposito