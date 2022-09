Zielinski all’intervallo: “Mi aspettavo questo primo tempo, sappiamo dove colpire il Liverpool”

Questa sera il Napoli di Mister Spalletti affronta il Liverpool vice-campione d’Europa di Jurgen Klopp, gli azzurri hanno cominciato all’attacco il match e conducono la partita per 3 gol a zero, a siglare le 3 reti sono stati: Piotr Zielinski su rigore, Zambo Anguissa e il Cholito Simeone su assist del solito Kvicha Kvaratskhelia.

Durante la pausa tra primo e secondo tempo, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, grande protagonista della prima frazione di gioco, il polacco ha siglato il primo dei tre gol degli azzurri, per lui è il terzo rigore segnato in carriera, terzo gol con la maglia del Napoli in Champions League.

Di seguito le dichiarazioni del polacco:

Ti aspettavi questo tipo di partita?

“Si me lo aspettavo perchè abbiamo tanta qualità in rosa, ci muoviamo bene, rubiamo palla bene, occupiamo bene gli spazi e troviamo quelli giusti per far male al Liverpool”

In vista della seconda frazione di gioco:

“Non bisogna mollare un centimetro, l’anno scorso sono stati finalisti, dobbiamo sempre essere concentrati con loro”.

Giuseppe Esposito