PSG-Juve, arrestati 4 tifosi bianconeri: accuse gravissime, c’entra anche Napoli

L’esordio in Champions League della Juventus al “Parco dei Principi” di Parigi è stato macchiato da un episodio a dir poco spiacevole che non ha niente a che vedere con il calcio giocato.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, quattro tifosi bianconeri sarebbero stati arrestati dalla polizia francese al termine del match di ieri sera. Il motivo? Istigazione pubblica all’odio razziale.

Tifosi Psg Juventus (Getty Images)

PSG Juve: 4 tifosi arrestati, accuse gravissime

I supporters si sarebbero cimentati in ululati razzisti, saluti romani e insulti al portiere Donnarumma. Inoltre non sono mancati i soliti insulti verso Napoli e i napoletani, rei di intrattenere un rapporto di gemellaggio con la tifoseria parigina. Episodi come questi, soprattutto nell’ultimo periodo, sono aumentati a dismisura.

Dalla canzone “Vesuvio erutta” presente su Spotify, alla bruttissima scena nella quale padre e figlio, entrambi tifosi della Fiorentina, inneggiavano alla tragedia dell’Heysel durante il match contro la Juventus. Infine, il discorso relativo al razzismo territoriale diffuso sui social; il tweet dell’account LiverpoolFCHelp, che invitava i tifosi inglesi a stare lontani dal centro città per evitare eventuali furti, rapine e risse.

Mattia Maietta