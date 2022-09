Osimhen-Ronaldo e mercato di gennaio: cosa ha rivelato Giuntoli!

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Liverpool, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di prime video. Il ds del Napoli parla della nuova stella e del ritorno della squadra in Champions League.

Su Kvaratskhelia ha detto “Il ragazzo è molto giovane e avrà bisogno di tempo, ma sta già dando molto alla squadra. Noi lo seguivamo da tanto tempo e avrà modo di dimostrare le sue qualità”.

Sul ritorno degli azzurri nell’Europa che conta ha poi aggiunto: “Sono molto contento di tornare in questa manifestazione dopo due anni, per il Napoli, per la città e per tutti i tifosi. Dobbiamo curare tutti i dettagli e avere molta attenzione”.

Ai microfoni di infinity, il ds del Napoli aveva detto: “Il calcio inglese è un calcio molto intenso, per fare risultato dobbiamo essere intensi come loro. Non abbiamo mai parlato veramente di far venire Ronaldo. Siamo molto contenti dei calciatori che abbiamo preso e di quelli che sono rimasti, siamo fiduciosi. Coppia Osimhen–Ronaldo come sarebbe stata? Chissà. Non c’è nessun obiettivo per gennaio, restiamo con Meret. Abbiamo l’accordo per il rinnovo, aspettiamo l’ok dell’agente”.