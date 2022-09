FOTO E VIDEO LIVE – Napoli-Liverpool, pranzo a Villa D’Angelo

A poche ore dall’esordio del Napoli in Champions League contro il Liverpool, si terrà il consueto pranzo UEFA. Il momento conviviale tra le due società avrà luogo a Villa D’Angelo. Grande assente all’appuntamento, il presidente Aurelio De Laurentiis, impegnato a Venezia per il Festival del Cinema e sarà ospite della cerimonia.

13.10 – LA DIRIGENZA DEL LIVERPOOL È ARRIVATA A VILLA D’ANGELO. In casa Napoli invece, il primo ad arrivare è stato il direttore commerciale Tommaso Bianchini. Al pranzo nella meravigliosa cornice di Via Comunale Guantai Ad Orsolone, è arrivato anche Alessandro Formisano, Capo delle Operazioni, Vendite e Marketing del Napoli. Arrivato anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Intanto il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Liverpool. Le buone notizie arrivano dall’attacco: ci sono sia Victor Osimhen che Hirving Lozano e con ogni probabilità il centravanti nigeriano sarà titolare dopo aver recuperato dal problema muscolare. Chance solo a partita in corso, invece, per Raspadori e Simeone.