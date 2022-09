Mertens allo stadio per Napoli-Liverpool? La notizia

È il giorno del grande ritorno per il Napoli. Dopo 2 anni di assenza dalla competizione, gli azzurri debutteranno stasera contro il Liverpool. Il big match in programma alle ore 21 al “Maradona”, preannuncia spettacolo e sugli spalti potrebbe esserci anche un tifoso speciale a sostenere gli azzurri.

Napoli Mertens rinnovo (Getty Images)

La nostra redazione ha appreso che questa sera Dries Mertens e famiglia saranno allo Stadio “Maradona” per la prima del Napoli in Champions League contro il Liverpool. L’ex attaccante del Napoli è tornato, come testimoniano gli scatti postati dalla moglie su Instagram.

Stamattina, in particolare, Kat ha postato nelle proprie stories uno scatto di Dries con in braccio il figlio Ciro accompagnato dalla frase “Goodmorning Napoli”. Il calciatore belga, ormai napoletano di adozione, non ha mai ricevuto il saluto dei propri tifosi dopo aver lasciato Napoli da svincolato. Non poteva esserci palcoscenico migliore per riabbracciare la città che lo ha accolto e sostenuto. Dries ha scelto la notte più importante, ai compagni il compito di ripagare la sua presenza con una bella prestazione.