Spalletti avvisa Klopp: “Sono certo l’abbia fatto durante Lazio-Napoli”

Alla vigilia di Napoli-Liverpool, mister Luciano Spalletti ha presentato la prima sfida di Champions League in conferenza stampa a Castel Volturno. Il tecnico azzurro questa mattina non ha condotto l’allenamento di rifinitura perché in nottata ha subìto un interevento alla clavicola a Milano e solo in mattinata è tornato in Campania.

Tra i numerosi temi affrontati, Spalletti ha risposto ad una domanda riguardo Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool. Di seguito quanto evidenziato:

Napoli Spalletti Conferenza

Al posto di Klopp cosa temerebbe del Napoli?

“Io, prima di tutto, sono onorato di sedere nella panchina accanto a Klopp perché è un personaggio unico. Lui è uno di quelli a cui fai riferimento quando vuoi descrivere una filosofia di gioco. Difficile trovare qualcuno che possa somigliargli. Siccome i grandi si rendono conto di quello che vanno ad affrontare senza presunzione, penso lui abbia visto la partita contro la Lazio e ha visto cosa facciamo bene.

E sono anche molto felice di rivedere in campo Salah e Alisson. Io sono uno dei fortunati che li ha potuti allenare e ricordo benissimo quando passò al Liverpool. Salah una volta l’ho portato sugli schermi come esempio, per un recupero palla di 60 metri nonostante stessimo 4-0. Quelle due maglie le voglio per metterle nella mia collezione“.