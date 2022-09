Home » News Calcio Napoli » Napoli-Liverpool, ci saranno due grandi ex al Maradona: commenteranno la gara per Prime Video

C’è grande attesa per la gara di domani sera fra Napoli e Liverpool. Gli azzurri torneranno a giocare una gara di Champions due anni dopo l’ultima e il pubblico partenopeo non farà mancare il proprio supporto: lo Stadio Diego Armando Maradona sarà sold out per l’evento.

A giocare un ruolo importante in questo grande coinvolgimento, è stato non solo il fascino della gara, ma anche il buon inizio di campionato, con gli azzurri che si ritrovano al secondo posto a due punti di distacco dall’Atalanta capolista.

Lavezzi (Getty Images)

I tifosi che non saranno presenti allo stadio potranno vedere la gara su Prime Video (detentrice in esclusiva di una gara a settimana di Champions League). Il collegamento prevedrà un pre e post gara direttamente da bordocampo.

Fra gli opinionisti presenti allo stadio, ci saranno due grandi ex azzurri: si tratta di Paolo Cannavaro e Ezequiel Lavezzi. Il collegamento tv, dunque, regalerà particolare emozione anche per i tifosi presenti sugli spalti, che potranno riapplaudire un giocatore ancora amatissimo come il Pocho. Insieme a loro, anche l’ex milanista Clarence Seedorf.