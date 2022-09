Comunicato del Liverpool su Napoli: attacco di Klopp in conferenza stampa!

Dopo due anni di assenza il Napoli finalmente torna in Champions League, dopo la grande annata della scorsa stagione gli azzurri hanno conquistato sul campo la partecipazione alla competizione per club più importante d’Europa.

Nella giornata di domani i partenopei sfideranno il Liverpool di Klopp che, ricordiamo, non ha mai vinto in casa del Napoli.

Proprio l’allenatore degli inglesi, in conferenza stampa al Maradona, ha presentato il match insieme ad Alisson.

Klopp, conferenza stampa

In particolare, nella giornata odierna, il canale ufficiale del Liverpool, su Twitter, ha rilasciato un comunicato in cui invitava i propri sostenitori a prestare attenzione mentre sono in giro per Napoli perché potrebbero essere rapinati o aggrediti.

Proprio a domanda specifica, l’allenatore, in conferenza stampa, ha risposto così:

“Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta. A cosa era riferito? C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi”.