Infortunio Osimhen, ore decisive. Spalletti ha già pronto il sostituto

L’avvicinamento al big match di domani sera contro il Liverpool è inevitabilmente condizionato dalle notizie relative all’infortunio di Victor Osimhen per il Napoli. L’attaccante non si è allenato nella seduta di ieri a causa di un fastidio all’adduttore accusato già nel corso della partita di sabato contro la Lazio e la sua presenza per il debutto azzurro in Champions League è da considerarsi in dubbio.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla sua situazione e su quante siano le possibilità di vederlo in campo domani sera.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Secondo il quotidiano, le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni del suo adduttore sinistro. La seduta di allenamento in programma oggi a Castelvolturno svolgerà un ruolo molto importante per capire le sensazioni dello staff medico e tecnico. Osimhen, d’altronde, farà di tutto per esserci fino all’ultimo ma il tempo esiguo a disposizione per smaltire il suo infortunio rende logica un po’ di prudenza.

Spalletti non è rimasto in attesa e ha già le idee pronte per sostituire l’attaccante nigeriano in caso di forfait: il favorito sarebbe Giacomo Raspadori, il quale ha già dimostrato di poter ricoprire più ruoli con successo. Sfavorito, invece, al momento Giovanni Simeone, la cui condizione fisica sembra ancora scarsa.