Fiorentina, Commisso difende i tifosi: “Spalletti? Comportamento inaccettabile”

La partita di pochi giorni fa tra Fiorentina e Napoli è terminata nel peggiore dei modi. Dopo il triplice fischio, due tifosi Viola aggredirono verbalmente e fisicamente il tecnico azzurro che, successivamente, si lamentò apertamente dei tifosi della Fiorentina per i loro comportamenti.

Fiorentina Commisso

Commisso attacca Spalletti: “

Oggi, dalla sala stampa ‘Manuela Righini’ del ‘Franchi’ di Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è tornato a parlare della vicenda. Ma non si è scusato con l’allenatore del Napoli per quanto accaduto, bensì ha attaccato l’allenatore del Napoli per quanto dichiarato a fine partita.

“Mi sono sempre schierato contro questo tipo di cose, sul razzismo e anche contro al razzismo italiano verso le persone meridionali. Ma devo rispettare anche i nostri tifosi, quello che ha fatto Spalletti non è accettabile. I nostri tifosi devono essere rispettati, ma anche a loro voglio dire che ogni volta che succedono queste cose io pago una multa. Non mi piace affatto, dovremmo essere migliori. Io soffro dentro quando guardo le partite (ride, ndr). I fiorentini non meritano di essere visti come razzisti”.