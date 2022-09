Convocati Argentina per le partite di settembre: la notizia su Simeone

Lo scorso anno Giovanni Simeone ha disputato una stagione clamorosa. L’attacante argentino ha collezionato in Serie A ben 17 gol, senza calci di rigore. Prestazioni che gli hanno permesso di arrivare ad indossare la maglia azzurra. Maglia con la quale probabilmente domani potrà anche fare il suo tanto desiderato esordio in Champions League.

Alla vigilia della tanto attesa sfida con il Liverpool di Klopp, il ct della nazionale Argentina, Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli. L’Albiceleste sarà impegnata contro l’Honduras il 23 settembre e Giamaica del 28 settembre.

Convocati Argentina, Simeone non c’è per le due amichevoli

Nonostante una stagione pirotecnica e l’approdo al Napoli, Simeone non è stato inserito nella lista dei convocati. Una scelta che sicuramente non farà felice il Cholito che farà di tutto in questi mesi per mettersi in mostra, e strappare un biglietto per il Qatar.

Naturalmente le chance che venga convocato per il mondiale scendono parecchio, specie dopo questa esclusione per le sopra citate amichevoli, poiché così a ridosso dell’inizio della competizione. Spetterà adesso solo al Cholito far cambiare idea al ct argentino.

