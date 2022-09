Quando escono i biglietti Napoli-Spezia? Indizio da TicketOne

In un campionato molto atipico per via dell’inizio imminente del mondiale (a novembre) non ci si ferma praticamente mai. Infatti dopo l’impegno di domani contro il Liverpool, i ragazzi di Spalletti scenderanno di nuovo in campo domenica, contro lo Spezia.

Viste le recenti prestazioni ed i risultato ottenuti fin qui del Napoli, lo stadio è tornato di nuovo a riempirsi. Infatti è già caccia ai tickets per la prossima sfida contro i liguri. Il Napoli affronterà i ragazzi di Gotti domenica, al Maradona, alle ore 15.

Stadio Maradona

L’uscita dei biglietti non è stata ancora ufficializzate, però da Ticketone arriva un indizio importante: sul sito c’è scritto che da domani, ore 12:00 si potranno acquistare i biglietti. Quindi questa potrebbe essere una “svista” che però può essere d’aiuto ai supporters partenopei che sono alla ricerca di un biglietto.

Come detto però poc’anzi da parte della società non vi è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale. Quindi è ancora da verificare ufficialmente e attendere l’eventuale via alle vendite da domani ore 12.

Lorenzo Golino