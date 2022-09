Biglietti Napoli-Milan in vendita da domani: prezzi e dettagli

Fra circa due settimane i campionati si fermeranno in vista della pausa per le nazionali. Prima che della sospensione il Napoli avrà un vero e proprio tour de force: in ordine Liverpool e Spezia in casa; Poi due trasferte molto difficili Glasgow prima, contro i Rangers e Milan poi a San Siro.

Insomma le prossime due settimane saranno fondamentali per i ragazzi di Spalletti. In un momento così delicato è fondamentale il supporto dei tifosi. Tifosi che nelle ultime giornate, visti anche gli ottimi risultati, sono sempre presenti in massa, sia in casa che fuori.

Dunque era attesissimo il via alla vendita dei biglietti per la trasferta di Milano. Da poco è arrivata l’ufficilaità sui prezzi: i biglietti saranno acquistabili da domani. I tifosi del Napoli potranno assistere al match nel settore ospiti dedicato di San Siro (TERZO ANELLO VERDE).

Il costo dei biglietti sarà di 50€, e si potrà procedere all’acquisto attraverso il sito di VIVATICKET (www.vivaticket.com) e presso i circuiti di vendita della sopracitata società. Inoltre per completare l’acquisto bisognerà essere in possesso della Fidelity Card della SSC Napoli.

Lorenzo Golino