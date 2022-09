Kvaratskhelia, l’agente: “La sua mentalità farà la differenza”. Poi la verità sulla Juve

Gennaro Di Nardo, agente italiano di Khvicha Kvaratskhelia, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’adattamento del nuovo esterno azzurro e delle sue qualità, oltre che del rapporto con Spalletti e della sua voglia di apprendimento.

“Ha avuto una grande capacità di adattamento ma pure essendo georgiano il calcio ha un linguaggio internazionale. Ha avuto un approccio molto importante. Per ora sta andando tutto bene. Noi conosciamo la città e sappiamo cosa si possono dare vicendevolmente. Khvicha è un ragazzo di un’educazione incredibile, senza fronzoli per la testa. Ha tanto carattere e anche tanta serietà”.

Pregiudizio sulle sue qualità? “Prendere un calciatore da un campionato minore crea sempre diffidenza. La bravura del Napoli e della società è stata quella di immaginarlo nel contesto italiano. La questione ambientamento andrà sempre meglio”.

Dove può migliorare? “In tutti gli aspetti. Lui è un 2001, la struttura fisica può migliorare ancora molto e anche la sua predisposizione all’apprendimento può fare la differenza. Anche dal punto di vista tattico, grazie a Spalletti, può fare tanto ancora. Lui è molto legato alla squadra, a ragionare per la squadra e non per sé”.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

L’agente di Kvaratskhelia: “C’era la Juve e altri club, grande lavoro del Napoli”

Juventus? “Paratici lo aveva adocchiato, è vero. Ma non lo avevano già preso, era in fase avanzata. Poi alla fine è meglio così, meglio che sia venuto a Napoli”.

Come lo ha scoperto il Napoli? “Tutto nasce da un lavoro di scouting che parte da Cristian Zaccardo. Lo abbiamo seguito in questi anni e il Napoli già lo conosceva. Ma poi ci siamo incontrati e il lavoro svolto da Micheli è stato decisivo. Al Rubin Kazan stava mostrando numeri importanti e qualche squadra europea lo aveva visto ma il Napoli è stato bravo ad anticipare tutti”.

Spalletti importante per Kvaratskhelia? “Il mister è stato molto bravo a parlargli in fase di trattativa. Lo ha chiamato, si sono sentiti e gli ha spiegato che lo voleva. Penso ci siano tutti i presupposti per far bene e per crescere partita dopo partita per poi tirare le somme a fine anno. La valutazione giusta va fatta al termine della stagione”.