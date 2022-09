Spezia, Gotti pensa al Napoli: “Ci mancano tanti giocatori”

Lo Spezia di Luca Gotti pareggia in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic dopo una partita ricca di occasioni da gol e anche tanti svarioni difensivi, da una parte e dall’altra, che non sono piaciute ai rispettivi tecnici.

Al termine della sfida, Luca Gotti si è soffermato ai microfoni di DAZN e ha analizzato il paeggio maturato al ‘Picco‘.

“Io guardo le cose della mia squadra e valuto i due gol regalati al Bologna, avevamo la partita in mano ed è chiaro che sono un po’ amareggiato. Nel finale siamo arrivati corti di fiato ed un po’ sulle gambe. Verde? Nello scorso campionato è stato molto importante, ha delle caratteristiche che sono solo sue, negli ultimi venti metri è un giocatore velenoso, in una squadra come la nostra ha un peso. Nzola e Gyasi nel primo tempo hanno fatto un gran lavoro difensivo riuscendo a gestire tutte le situazioni, questo però è stato pagato da entrambi nella ripresa”.

Luca Gotti

Spezia, Gotti recrimina: “Tante assenze”

Sabato prossimo, alle 15, lo Spezia sarà il prossimo avversario del Napoli in Serie A. Dopo 5 giornate, la classifica recita quota 5 punti per i liguri che l’anno scorso al ‘Maradona‘ trovarono bottino pieno grazie ad un autogol di Juan Jesus. Luca Gotti, parlando dei suoi progetti futuri con lo Spezia, ha anche lamentato l’impossibilità di poter lavorare con la rosa al completo.

“Sto lavorando in maniera diversa rispetto ad Udine dato che ho una squadra diversa, tutto questo mi induce a fare dei pensieri differenti. Siamo in una grande difficoltà, ci mancano tanti giocatori, cinque in infermeria e uno è stato perso nel pre partita. Piano piano recupereremo i ragazzi dall’infermeria e penso la situazione cambierà”.