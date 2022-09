Napoli-Liverpool, sarà pienone al Maradona: biglietti quasi esauriti! I settori rimasti

Mercoledì sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, è in programma un grande match: quello fra Napoli e Liverpool. Gli azzurri si apprestano a tornare a scendere in campo per una gara di Champions League dopo due anni di assenza.

L’atmosfera sarà caldissima: il pubblico napoletano non ha infatti mai fatto mancare il suo supporto nelle magiche notti di Champions, a maggior ragione mercoledì dato il livello dell’avversaria. Il sogno è quello di battere ancora una volta i Reds dinanzi ai propri tifosi, come accaduto nel 2019 e nel 2018.

Foto: Getty Images- Napoli

I tifosi anche stavolta non hanno mancato di far sentire il proprio affetto, come dimostrano i dati sui biglietti venduti per il match. Sono infatti già esauriti i tagliandi per quasi tutti i settori: tutti i settori superiori (Curva A, Curva B e Distinti) sono infatti esauriti, così come lo sono interamente la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo.

Restano solo pochissimi biglietti e solo per i settori inferiori: Distinti anello inferiore (ultimi posti rimasti), Curva A anello inferiore (disponibilità media) e Curva B anello inferiore (disponibilità bassa). I tifosi che vorranno assistere al match dovranno dunque affrettarsi per non restare a bocca asciutta.