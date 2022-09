Home » News Calcio Napoli » La moviola di Lazio-Napoli: un errore per parte per Sozza?

Il Napoli gioisce per la grande vittori ottenuta all’Olimpico contro la Lazio. Gli azzurri hanno ribaltato una gara che si era fatta complicatissima dopo il vantaggio laziale firmato Zaccagni grazie alle reti dei due neo acquisti Kim e Kvaratskhelia.

I laziali, però, hanno tanto protestato per l’arbitraggio, a detta loro, incongruo. In particolare, è stato l’allenatore Maurizio Sarri a protestare a fine gara, lamentando una “scarsezza” degli arbitri.

Possibile rigore: Mario Rui su Zaccagni

La moviola completa di Lazio-Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport prova a fare chiarezza sugli episodi controversi, in particolare quello che ha scatenato la rabbia della Lazio, cioè un possibile rigore negato ai biancocelesti per una gomitata in area di Mario Rui ai danni di Lazzari, ma anche su un possibile rosso a Milinkovic Savic.

Di seguito quanto riportato:

“Mario Rui si fa sorprendere da un taglio di Lazzari, allarga il braccio sinistro, il gomito è alto e largo, ad impedire la progressione. Sozza fa segno che non c’è nulla, ad oggi abbiamo visto dare (e in qualche modo giustificare) rigorini molto, ma molto più leggeri. Ci è sembrato invece rigore, anche per come si è sviluppata l’azione.

Milinkovic (già ammonito) in area, cerca il dribbling su Kim che fa di tutto per togliersi, il contatto (se c’è) sulla gamba destra viene quasi cercato dal serbo, che infatti chiede subito scusa, forse questo lo salva dal giallo (e sarebbe stato il secondo)”.