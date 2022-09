Kvaratskhelia batte un altro record: è il primo a farlo a Napoli

Kvaratskhelia ha battuto un altro record. Dopo il gol fondamentale del 1-2 contro la Lazio uno studio OPTA ha evidenziato un dato importantissimo dopo la fine della partita. L’esterno georgiano è stato coinvolto in 5 gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime 4 presenze da titolare nella competizione dalla stagione 2007/08. Un dato importante che fa capire quanto il giocatore abbia impattato in positivo nello schema tattico di Luciano Spalletti.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Kvaratskhelia si sta rivelando fondamentale nello scacchiere azzurro grazie alle sue giocate imprevedibili e alle prestazioni che ha fornito in queste prime 5 partite con il Napoli. Kvara ha già segnato 4 gol nelle prime 5 partite in Serie A. Kvaratskhelia è un nuovo acquisto del Napoli dopo che è stato prelevato dalla Dinamo Batuni per 10 milioni di euro. Il numero 77 ha già conquistato l’intera piazza partenopea con le sue prestazioni e i tifosi sperano che possa essere sempre così determinante come è successo questa sera.