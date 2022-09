Spalletti: “Lazio? Giocano benissimo. Nelle ultime partite è mancata una cosa importante”

Il Napoli tornerà in campo questa sera per affrontare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Un big match che arriva dopo la brutta battuta d’arresto avvenuta contro il Lecce, con gli azzurri che hanno ottenuto solo un pareggio nel match contro i salentini allo stadio Diego Armando Maradona.

Hanno fatto molto discutere in occasione dell’ultimo match le scelte di formazione dell’allenatore azzurro Luciano Spalletti, il quale ha deciso di stravolgere totalmente la formazione rispetto a quella che tanto bene aveva fatto nelle prime tre gare. I cambi nella ripresa, con l’ingresso di giocatori importanti come Lobotka e Kvaratskhelia, non sono bastati e il pareggio ottenuto sa tanto di occasione sprecata.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky prima del calcio d’inizio di stasera e, oltre a dire la sua sulla gara imminente, ha anche chiarito nuovamente cosa è mancato al Napoli in occasione della gara contro il Lecce.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Si torna all’11 delle prime tre: “Questa squadra qui ha fatto vedere di avere già delle misure come collettivo. Forse nell’ultima partita non siamo stati così cattivi e veloci come deve essere, però questo ci ha permesso di recuperare qualcuno“.

Gara di oggi: “Partita di livello, squadra che gioca un buonissimo calcio, costruita per giocare così. È un club che mira alla Champions come noi. Sono 3 punti importanti ma è presto per trarne conclusioni“.

Sensazioni pre gara: “Ho sempre buone sensazioni, ho una squadra seria che sa vivere l’attesa della partita”.