Spalletti: “Kim e Kvaratskhelia? Sono eccezionali. Meret? Ha bisogno solo di una cosa”

Il Napoli è riuscito a battere la Lazio al termine di una gara dalle mille emozioni. Gli azzurri, passati i svantaggio dopo poco dall’inizio per il gol di Zaccagni, hanno ribaltato la gara con le reti di Kim e Kvaratskhelia.

Al termine della gara, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, il quale ha avuto parole al miele per diversi suoi giocatori.

Di seguito quanto riportato:

Segnali di questa partita: “Ci dà l’indicazione che siamo sulla strada giusta, anche se ci perdiamo in qualche banalità che ci impedisce di fare ancora meglio. Ma siamo una squadra unita, corta, che sa pressare sempre.

Errori banali: “Nella fase di possesso abbiamo perso palle che per la nostra qualità non possiamo perdere. Ci sono situazioni che potevano prendere una direzione diversa, facciamo errori a volte per pigrizia di andarci troppo facile”

Spalletti

Spalletti: “Meret deve sistemare la sua timidezza”

Scoprire Kim e Kvaratskhelia: “Abbiamo degli scout nella società e il direttore che vanno a sondare sul mercato, sono stati bravi a sostituire chi è andato via. Io li avevo già visti e sapevo già qualcosa, poi tutti ci avevano parlato bene di loro. Poi ovviamente c’erano delle perplessità perché si trovavano ad affrontare un paese nuovo, ma invece si sono dimostrati dei ragazzi eccezionali. Di Kim penso abbiate avuto una buona impressione subito quando cantò in ritiro. Il giorno dopo negli spogliatoi parlava da solo ripetendo: “Sali, fermo, scappa”.

Kvarsatskhelia: “Khvicha invece è un po’ più introverso, si prese un thè a casa mia. Sono rimasto sorpreso di lui solo quando ha sbagliato quel gol di piatto facile, è uno molto tecnico. Ha modi molto da bravo ragazzo, ma in campo ha personalità”

Champions: “Sarà un’esperienza importante per loro, spero la affrontino con la convinzione di potersi misurare con tutti. Spero che abbiamo la personalità di tirar fuori le cose che sono nel loro bagaglio“

Ritiro: “Non abbiamo fatto viaggi transoceanici, sono faticosi. Sono ben pagati ma la nostra società ha ritenuto di tenere i giocatori comodi“

Portiere: “Abbiamo il secondo e il terzo portiere della nazionale, difficile fare meglio di così. Meret forse ha bisogno di giocare per sistemare questa sua timidezza, è talmente un bravo ragazzo che non gli fa bene essere messo in mezzo ad altri discorsi. Ora è finito il mercato e sa di essere il titolare, con Sirigu pronto a prendere il posto con grande esperienza e allo stesso tempo ha quel carattere differente che gli fa partire qualche urlo che gli può essere utile“.