Simeone: “Con la Lazio mi è successo da bambino!”

Durante il pre partita, Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della partita in programma a breve tra Lazio e Napoli. Ecco le parole del bomber partenopeo:



“La Lazio l’ho avuta in casa sin da piccolo ed è sempre stata speciale. Do sempre il massimo ed è bello affrontare squadre così forti. Partita importante? Squadra forte e che sta bene, è una partita importante ma noi vogliamo lottare sempre.“

Giovanni Simeone è uno degli ultimi arrivati in casa Napoli, giunto in azzurro dall’Hellas Verona durante l’ultima sessione di calciomercato. La Lazio è la vittima preferita dell’argentino dove ha già messo in repertorio ben 8 gol ai biancocelesti. Memorabile la prestazione del bomber argentino durante la gara della passata stagione dove è riuscito a segnare ben 4 gol alla Lazio di Maurizio Sarri, ovviamente in quell’occasione Simeone militava all’Hellas Verona. Simeone partirà dalla panchina e potrà rivelarsi un’arma importante a gara in corso per la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Antonio Cacciapuoti