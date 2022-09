LIVE – Lazio Napoli, le formazioni ufficiali: tornano Kvaratskhelia e Lobotka

Il Napoli all’Olimpico contro la Lazio per rialzare la china dopo il doppio pareggio contro Fiorentina e Lecce che ha calato notevolmente le aspettative rispetto alle prime due partite contro Verona e Monza che avevano mostrato il volto migliore della squadra di Luciano Spalletti.

Questa sera all’Olimpico gli azzurri scenderanno in campo con il canonico 4-3-3 che aveva fatto benissimo nelle prime due partite. Luciano Spalletti, a differenza della sfida contro il Lecce, cambia modulo e ben 6 calciatori. Tornano titolari Mario Rui e Rrahmani in difesa, Zielinski e Lobotka a centrocampo e Lozano con Kvaratskhelia in attacco. Una vittoria sarebbe fondamentale per restare nella scia delle altre big e vincere uno degli scontri diretti più difficili in trasferta. Oltre, ovviamente, a dare entusiasmo in vista della “partitissima” di mercoledì sera contro il Liverpool, per l’esordio in Championss League.

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.