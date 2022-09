Home » News Calcio Napoli » Scontro durissimo: un azzurro ha la peggio ed esce in barella

Partita carica di tensione fra Lazio e Napoli, ricca di duri contrasti e di agonismo. Gli azzurri, dopo un inizio shock con il gol subito marcato Zaccagni, hanno reagito ed hanno ottenuto il pari con il gol del neo arrivo Kim Min Jae, sostituto di Koulibaly che ha già realizzato il suo secondo gol azzurro dopo quello al Monza.

La gara ha avuto però un imprevisto poco prima della fine del primo tempo, intorno al minuto 44, dove un duro scontro ha causato tanta paura fra i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti.

Lozano infortunio

Sembra infatti serio l’infortunio accusato da Hirving Lozano. Il messicano, giocatore da sempre molto volenteroso, ha avuto la peggio dopo un contrasto aereo (testa contro testa) con il laziale Marusic.

Lozano è rimasto a lungo a terra e ha avuto una grande fuoriuscita di sangue dalla testa Egli non è stato in grado nemmeno di uscire dal campo sulle sue gambe ed è stato trasportato fuori in barella. Diversamente, Marusic ha potuto ugualmente proseguire la gara con una vistosa fasciatura alla testa.

Al posto del messicano è entrato Matteo Politano, costretto a scendere in campo praticamente a freddo. Saranno adesso da valutare i tempi di recupero per un infortunio che rischia di essere pesante.