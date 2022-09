Fiorentina, Italiano rimugina: “Contro il Napoli avremmo dovuto vincere”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ferma anche la Juventus al ‘Franchi‘, dopo aver bloccato il Napoli sullo 0-0 appena una settimana fa. I Viola avrebbero potuto vincere contro i bianconeri, avendo sbagliato anche un calcio di rigore con Luka Jovic dopo aver agguantato il pari con Kouamè.

Italiano: “Napoli? Avremmo dovuto vincere”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Juventus, Vincenzo Italiano a DAZN ha analizzato il pareggio e ha anche parlato della sfida contro il Napoli.

“Sono molto arrabbiato e rammaricato. Troppe situazioni dove devi approfittare della grandissima gara che stai facendo e del fatto che l’avversario è alle corde. Devi fargli male, anche grazie all’aiuto del pubblico. Venivamo da varie partite senza gol e oggi avremmo potuto farlo. Rimane la prestazione e va bene così e spero che i ragazzi contiuino così fino alla sosta almeno”.

Napoli? “Con un pizzico di malizia e di qualità in più potevamo vincerla sicuramente. Stiamo lasciando qualche punticino per strada, speriamo di potercelo prendere in altre partite“.