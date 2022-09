Alvino elogia Raspadori: paragone notevole con Mertens

Giacomo Raspadori è la speranza del futuro per il Napoli. L’attaccante classe 2000 è diventato il colpo da 90 del calciomercato azzurro dopo l’addio di Mertens. Da ogni angolo ormai ci si chiede se l’ex Sassuolo può diventare il sostituto perfetto di ‘Ciro‘, ormai andato al Galatasaray.

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di ‘Numero Diez‘ ha parlato, tra le altre cose, dell’adattameto di Raspadori al Napoli e ha fatto anche un importante paragone con mertens.

“Credo che Raspadori sia un potenziale campione, può diventare il leader tecnico. Ma deve vivere senza pressioni il salto da una piazza assolutamente tranquilla e serena come quella del Sassuolo al Napoli. Questo è sicuramente un ostacolo non semplice da superare. Napoli è una piazza che ti dà calore ed entusiasmo, ma anche tanta passione. Spesso è accaduto che giovani predestinati abbiano sofferto questo ambiente: talvolta è pitato che qualcuno, per scarsa personalità o per incapacità di gestire la pressione, non si sia confermato”.

Napoli Raspadori (Getty Images)

Alvino: “Raspadori può diventare come Mertens”

Sul paragone tra Giacomo Raspadori e Dries Mertens, Carlo Alvino non ha dubbi: presto può diventarlo se lavorerà a dovere.

“Io credo che Raspadori abbia la testa giusta per calarsi in questa realtà, per dimostrare il suo valore e per candidarsi autorevolmente ad essere il sostituto naturale di Mertens. Naturalmente intendo anche il Mertens leader tecnico degli ultimi anni di Napoli. Questo ragazzo davvero farà parlare di sé a lungo. Speriamo che farà parlare di sé ed a lungo con la maglia del Napoli”.