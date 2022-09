Salta il trasferimento al Napoli, il club di Serie A torna sulle sue tracce: l’annuncio del dirigente

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa nella giornata di ieri. Dopo settimane convulse, è arrivato il momento in cui i club di Serie A hanno raggiunto un assetto definitivo in attesa della prossima finestra di mercato.

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa soffermandosi anche sulla possibilità di ingaggiare Ola Solbakken, calciatore norvegese accostato anche al Napoli che andrà in scadenza col Bodø/Glimt il prossimo 31 dicembre.

Le intenzioni della Roma sarebbero quelle di prendere il calciatore a parametro zero a gennaio 2023, quando il mercato sarà nuovamente attivo. Di seguito quanto dichiarato da Tiago Pinto in conferenza stampa in merito alla vicenda:

Ola Solbakken (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

“Solbakken? Io pensavo che avesse firmato per un’altra squadra, ma se tu mi dici che non ha firmato per nessuno allora proviamo“.

Intanto, il Napoli avrebbe deciso di mollare la presa sul calciatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe definitivamente abbandonato l’idea di ingaggiarlo.