Succederà all’Olimpico prima di Lazio-Napoli: Immobile protagonista

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Lecce dello scorso mercoledì, il Napoli scenderà nuovamente in campo domani sera per affrontare la Lazio allenata da Maurizio Sarri. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45.

Entrambe le squadre devono riscattare i risultati deludenti del turno infrasettimanale. Spalletti, che contro il Lecce di mister Baroni aveva optato per un innovativo 4-2-3-1, potrebbe già ritornare al canonico 4-3-3 nella sfida contro i biancocelesti.

La Lazio, dal canto suo, avrà delle motivazioni in più per vincere dopo il cocente pareggio arrivato nei minuti di recupero in casa della Sampdoria. Si prospetta perciò una sfida intensa tra le due squadre.

Ciro Immobile (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Lazio-Napoli, Immobile protagonista

Prima ancora del calcio d’inizio sarà protagonista Ciro Immobile; l’attaccante biancoceleste riceverà un premio speciale nel pre-partita.

Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, e Matteo Brighi consegneranno all’attaccante il riconoscimento intitolato a Paolo Rossi. Il manufatto sarà impreziosito da diamanti, tanti quanti sono stati i gol realizzati dal bomber di Torre Annunziata nella scorsa stagione.

Lo stesso premio era stato consegnato a Cristiano Ronaldo lo scorso anno per essersi consacrato capocannoniere nella stagione 2020/21.