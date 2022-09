Ritorno al passato per Spalletti? La probabile formazione di Lazio-Napoli

Domani sera il Napoli scenderà nuovamente in campo per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri saranno ospiti della Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico.

Entrambe le squadre sono a quota 8 punti e arrivano da un pareggio amaro. Il Napoli è stato insufficiente contro il Lecce, mentre la Lazio si è fatta recuperare in pieno extra time.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha già proposto due moduli in questo avvio di stagione. Nelle prime tre sfide, il tecnico di Certaldo si è affidato al 4-3-3 che ha portato alle vittorie contro Verona e Monza e al pari contro la Fiorentina. Contro il Lecce, invece, gli azzurri sono scesi in campo con il 4-2-3-1. Spalletti aveva la necessità di far rifiatare i alcuni giocatori e, soprattutto, era desideroso di vedere i nuovi acquisti all’opera.

Il risultato ottenuto contro il Lecce, però, non è stato quello sperato, con una squadra troppo lunga e con la linea mediana che ha fatto fatica a “correre all’indietro” per fermare le avanzate pugliesi.

Spalletti, dunque, potrebbe optare per un ritorno al passato.

Probabile Formazione Lazio-Napoli (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Spalletti ci ripensa: è pronto il 4-3-3!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3. Spalletti ha bisogno di ritrovare compattezza e si affida al modulo che maggiormente si addice agli azzurri in questo inizio di stagione.

Due ballottaggi per Spalletti

Oltre alla disposizione tattica, torneranno tra i titolari diversi giocatori che avevano rifiatato contro il Lecce. Si tratta di Mario Rui, Zielinski, Lobotka e Rrahmani. Al fianco del centrale kosovaro, però si presenta il primo dei due ballottaggi che “attanagliano” la mente di Spalletti. Kim, infatti, potrebbe far posto a Juan Jesus e quindi riposarsi in vista della sfida al Liverpool. Il secondo si trova, invece, sulla fascia destra. Sia Politano che Lozano sono in lotta per una maglia da titolare e non è escluso che possano giocare entrambi dal primo minuto con Kvaratskhelia in panchina.

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.