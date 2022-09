Virtus Volla-Pomigliano, finisce 1-1 il match di Coppa Italia

Un esordio col botto per l’argentino Abayan, che segna al 35′, con un gran colpo di testa. Allo stadio comunale “Paolo Borsellino”, è andata di scena la prima partita di Coppa Italia del Pomigliano Calcio contro la Virtus Volla. Il risultato finale della gara è un dolce pareggio per 1-1.

Il match per lunghi tratti è stato equilibrato, con i granata che si sono lasciati preferire nella prima frazione di gioco. Un primo tempo in cui c’è da evidenziare la traversa colpita da capitan Rega all’alba della mezz’ora, su calcio d’angolo perfettamente battuto da Raffaele Russo. Anche la squadra avversaria si è fatta notare andando in gol, successivamente annullata per offside. Al 35′ però Guido Abayan è salito in cattedra e, come anticipato, ha realizzato di testa il gol del vantaggio. L’argentino è stato abile a ribadire in rete il pallone che precedentemente (su un tiro di Scognamiglio) aveva scheggiato la traversa.

Virtus Volla-Pomigliano Coppa Italia

Nella ripresa il tecnico Baratto ha attuato diversi cambi, facendo entrare in campo tutti la linea verde. Giovani e forze fresche per tentare di proteggere il vantaggio. Campanile ha sfiorato la rete, tuttavia sulla lunga sono stati i padroni di casa più attivi ed al minuto 54 Battaglia ha siglato il pareggio, che ha permesso ai viola di mantenere la prima posizione nel girone. Pari e patta, un risultato giusto, che non lascia né vincitori né vinti ed accontenta tutti. Domani riprendono gli allenamenti per l’ASD calcio Pomigliano, che domenica affronta in casa la squadra Sant’Antonio Abate.