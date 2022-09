Lazio-Napoli, svelate le designazioni: l’arbitro sarà Sozza

Dopo l’amaro pareggio contro il Lecce di ieri sera, il Napoli è chiamato a tornare in campo all’Olimpico, nella gara che si giocherà sabato sera alle 20:45 contro la Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri.

Con un comunicato di pochi minuti fa, è stata resa nota la squadra arbitrale designata per uno dei big match di questo sabato. L’arbitro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. I due assistenti saranno Domenico Rocca e Antonio Vono. Il quarto uomo sarà Marco Serra. Infine, al VAR ci sarà Michael Fabbri, mentre AVAR sarà Sergio Ranghetti.

Simone Sozza, arbitro designato per Lazio – Napoli

L’ultimo precedente con l’arbitro Sozza risale al Cagliari-Napoli dello scorso anno, gara che terminò 1-1 con gol di Osimhen quasi allo scadere. Per la Lazio invece, l’ultimo match diretto da Sozza finì con una brutta sconfitta per gli uomini di Sarri, che persero 4-0 contro il Milan in coppa Italia.

Questa la squadra arbitrale al completo:

LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h. 20.45

SOZZA

ROCCA – VONO

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI