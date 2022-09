LEONARDO ROSSI – Ultimo giorno di calciomercato e ultimi botti per i club di Serie A, tra cui il Napoli. Il club sta perfezionando le uscite dei calciatori in esubero o dei giovani in cerca di esperienza. Sono state definite nelle ultime ore le cessioni di calciatori come Ounas al Lille e Ambrosino al Como, così come quella dell’esubero Costa al Foggia.

Calciomercato Napoli Primavera, dal Milan arriva l’attaccante Leonardo Rossi

Eppure non solo per le uscite, il Napoli è attivo anche per le occasioni relative al mercato in entrata. E proprio in questi minuti il club ha definito l’acquisto di un giovane attaccante che andrà a rinforzare la Primavera azzurra. Infatti – stando a quanto appreso in esclusiva da SpazioNapoli – dal Milan è in arrivo Leonardo Rossi, attaccante classe 2004.

Antimo Grillo, direttore sportivo Napoli Primavera

Il giovane centravanti arriva grazie al lavoro del direttore sportivo della Primavera, Antimo Grillo, che seguiva da tempo il ragazzo, riuscendo a strapparlo alla concorrenza. Un rinforzo importante per la formazione di mister Frustalupi che proprio in fase di realizzazione aveva manifestato qualche problemino nelle ultime gare di campionato.

Chi è Leonardo Rossi, ruolo e caratteristiche

Il Napoli sta per acquistare di un attaccante molto interessante ma soprattutto forte. Alto 180cm, veloce e dotato di discreta tecnica. Nel campionato Primavera lo scorso anno ha collezionato 22 presenze da sotto età realizzando anche 4 reti. In questa stagione, nelle prime tre gare, Rossi ha trovato spazio in una sola occasione e per 12 minuti soltanto. Non è tra le prime scelte di mister Ignazio Abate nella Primavera rossonera: a Napoli si giocherà invece il posto con Antonio Pesce nel ruolo di centravanti.

